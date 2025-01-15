〈焦點股〉首檔長照新兵青松健康上市啟動蜜月行情 大漲2成慶祝

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-15 10:55

‌



台灣首家以「長照產業」為核心業務上市的青松健康 (6931-TW)，今 (15) 日以承銷價 67 元掛牌上市，並上演蜜月行情，大漲 2 成。

青松健康早盤以 80.8 元開出後走高，盤中最高漲至 81.3 元，漲幅 21.34%，截至上午 10 點 35 分，股價暫報 80.2 元，漲幅 19.7%，成交量則超過 600 張。

‌



青松健康結合不動產與長照服務，提出「在地老化」的全方位整合方案，滿足高齡者在熟悉環境中安老的需求，為高齡者提供從居家、社區到住宿的一條龍照顧，並深化、拓展自費市場，達到個人化、精緻化的照顧服務。

青松健康已在全國 11 個行政區設點，聚焦人口密集的銀髮市場，並在中台灣穩定領先的基礎上，計畫將成功模式複製至其他地區。截至 2023 年底，在台中市日間照顧服務量市占率達 16.09%，住宿式長照機構市占穩居中部市場龍頭。同時，也將觸角延伸至六都都會區，搶攻銀髮族市場商機。

青松健康指出，目前旗下住宿是機構共有 7 家，社區是機構則有 19 家已取得籌設許可，未來 3 年將陸續開業。而開業機構中已有 6 成以上開始獲利，看好今年營收有望年增雙位數，且若收案量穩定成長，營運可望逐年向上。