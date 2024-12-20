青松健康瞄準銀髮市場 搶攻六都商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-20 19:03

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青松健康 (6931-TW) 今 (20) 日舉辦上市前業績發表會，董事長陳謀表示，青松健康提供包括居家、社區及住宿型的全方位長期照顧服務，並將觸角延伸至六都都會區，拓展銀髮族市場。

陳謀表示，青松健康旗下共有 1094 張住宿式長照機構床位，並陸續建置 55 間社區型長照機構，其中 36 間已營運，19 間籌備中，累計服務量達 3029 案，成為中部地區具規模的長照經營者。

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從住宿式長照、社區型服務到居家式服務，多元化的服務模式，青松健康積極開拓銀髮熟齡市場。同時，青松健康也涉足不動產租賃、照顧耗材銷售、長照機構輔導及室內設計，為企業營運注入更多元的收益來源。

青松健康的核心優勢體現在市占率、規模經濟及區域布局，日間照顧服務在台中市的市占率為 16%。隨著現有機構數即將突破 60 家，青松健康的服務已覆蓋全台 11 個行政區。目前住宿型機構主要分布於台中、南投與高雄，而社區型及居家型服務則快速擴展至全台。

陳謀表示，政府的長照 2.0 政策不僅擴大了服務對象，還強化了相關基礎建設，為長照產業提供穩定成長基礎，目前產業環境面對於青松健康正處於有利的位置，接下來公司除了繼續深耕中台灣市場外，也計畫將觸角延伸至台北市、新北市、桃園市等六大都會區，積極開拓銀髮族市場，期望藉由都會區高消費力進一步提升營運動能。

根據國家發展委員會預測，台灣將於 2025 年進入「超高齡社會」，65 歲以上人口比例將近 21%。隨著高齡人口增加，長照需求持續攀升。根據衛福部統計，台灣長期照顧需求人數將從 2017 年的 73.8 萬人，成長至 2026 年的超過百萬人。

為因應高齡化失能人口日增衍生的長照需求，自 106 年起推動長期照顧 10 年計畫 2.0，擴大服務對象及服務項目，納入 50 歲以上失智症者、未滿 50 歲失能身心障礙者、55 至 64 歲失能原住民及 65 歲以上衰弱老人。