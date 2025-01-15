加州洛杉磯野火尚未有效控制！川普：破壞程度比被核武擊中還慘

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-15 09:43

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美國加州洛杉磯野火持續肆虐，截至目前尚未得到有效控制，美國總統當選人川普（13 日）接受《Newsmax》電視台訪問時表示，受災地區遭破壞程度比 「被核武擊中還嚴重」。

「我剛剛看了一些（畫面）已經很克制的照片，如果是真實的話，它比你在電視上看到的要嚴重很多。」川普表示。

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「我認為這比被核武擊中還要嚴重。」川普稱，「我從沒見過這樣的場景，綿延數英里的房屋被燒成灰燼，什麼都沒有了。」

川普還預測，隨著煙霧散去，「還會發現更多死者」。

川普表示，如果森林管理得更好，火災本可以避免。他重申了自己的長期立場，即加州未能妥善管理森林。「你必須管理好你的森林。」

川普說：「當那些樹木倒下時，它們就會變成火柴棍。你必須除掉它們。」

致命山火爆發後，川普多次指責加州官員在處理這場火災時「無能」，並要求加州州長紐松辭職，聲稱加州缺少水資源都是紐森的錯。

川普還把拜登政府的氣候政策稱為 「綠色新詐騙」，認為其在因應全球暖化的政策和投入沒有起到實際作用，反而帶來了一些負面效果，導致政府對加州野火等災害應對不力。

面對批評，紐松回應稱，川普的有關言論 「純屬虛構」，他把野火問題 政治化，其目的並非關注野火本身和受災民眾，而是為了攻擊政敵。

自 1 月 7 日洛杉磯發生火災以來，至少已有 25 人喪生，超 12,300 棟建築（包括名人住宅）被毀。此次火災過火面積超過 160 平方公里，比舊金山市區面積（約 121 平方公里）還大。