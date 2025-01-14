鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊納房屋LEN-US的目標價調降至152元，幅度約3.8%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萊納房屋(LEN-US)提出目標價估值：中位數由158元下修至152元，調降幅度3.8%。其中最高估值200元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予萊納房屋評價：積極樂觀6位、保持中立14位、保守悲觀0位。
萊納房屋今(14日)收盤價為131.58元。近5日股價下跌3.8%，標普指數下跌2.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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