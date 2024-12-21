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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊納房屋(LEN-US)EPS預估下修至13.3元，預估目標價為171.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對萊納房屋(LEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.19元下修至13.3元，其中最高估值16.31元，最低估值11.35元，預估目標價為171.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值16.31(16.31)18.99
最低值11.35(11.35)13.55
平均值13.91(14.02)16.19
中位數13.3(14.19)15.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值394.85億426.13億454.20億
最低值361.19億374.00億454.20億
平均值378.87億401.73億454.20億
中位數378.54億398.49億454.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.8814.2815.7413.7314.46
營業收入224.64億271.42億337.09億342.87億354.41億

詳細資訊請看美股內頁：
萊納房屋(LEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEN

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