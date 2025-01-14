鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可MAS-US的目標價調降至85元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬斯可(MAS-US)提出目標價估值：中位數由88元下修至85元，調降幅度3.41%。其中最高估值94元，最低估值74元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予馬斯可評價：積極樂觀8位、保持中立14位、保守悲觀1位。
馬斯可今(14日)收盤價為73.56元。近5日股價下跌3.41%，標普指數下跌2.33%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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