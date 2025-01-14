116億挹注中小微企業！協助導入AI、數位轉型補助及3500萬融資保證

經濟部今（14）日舉行「中小微企業多元振興發展計畫」啟動儀式，正式展開協助中小微企業數位轉型、淨零轉型及通路發展，並提供普惠貸款、租稅優惠及員工加薪的額外信保額度配套措施，提升中小微企業競爭力，為臺灣經濟注入新的動能。



行政院長卓榮泰出席致詞表示，政府在發展高科技時，不會遺漏中小微跟傳統產業，這也是總統心中念茲在茲的重點。中小微企業要因應時代的需求，因此擬定多元振興方案的 3 策略 3 配套 1 窗口。這也是去年 7 月起行政院召開經濟發展委員會會議的重要決議，行政院加足馬力全力出發，今天啟動儀式讓國人知道，今年具體目標在落實中小微多元振興計畫的執行，協助中小微企業多多賺錢，年假之後也會針對行政院提出的各個主要議題，進行執行目標階段管理。他也向現場中小微企業表示，「中小微企業好，臺灣經濟會更好」，也透過今天的啟動儀式向外界宣示政府協助中小微企業多元發展的決心。



經濟部政務次長何晉滄致詞時表示，中小微企業用智慧跟創新為臺灣的經濟成長創造歷史，是臺灣經濟結構中的重要支柱。面對國際市場的競爭與時代演變，中小微企業需要政府更多元與更有效的政策支持發展，所以經濟部在行政院指導下，提出中小微企業多元振興發展計畫，114 年度也加碼預算到 116 億，透過各部會的合作來全力協助中小微企業的發展。



經濟部表示，本次計畫將與各產業公協會合作，協助企業導入 AI 技術，優化生產效率和服務模式，並提供碳盤查諮詢、節能設備補助等服務，幫助中小微企業應對全球淨零趨勢。對於 30 人以下的企業，經濟部提供最高 10 萬元的數位轉型補助，並推出租稅優惠措施，鼓勵創新研發、增僱員工及提高薪資，額外提供最高 3,500 萬元的融資保證額度，減輕企業財務壓力，促進國內薪資結構的良性轉型。



經濟部進一步說明，本次啟動儀式現場設置的數位轉型、淨零轉型等展位提供業界諮詢，中小微企業反應相當熱烈，為方便業者獲得即時協助，經濟部已設立「馬上辦服務中心」90 線電話專線 (0800-056-476) 電話專線以及網站單一服務窗口 (網址：https://0800056476.sme.gov.tw/)，繼續支持臺灣企業穩健成長。