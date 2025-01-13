〈台幣〉股匯大逃殺！貶破33元關再創近9年新低 成最弱亞幣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 17:58

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強勢美元壓境！台北股匯今 (13) 日上演資金大逃殺，外資大舉提款台股 556 億元，並積極匯出，使得新台幣兌美元匯率正式跌破 33 元整數關卡，終場重貶 1.55 角，以 33.119 元作收，再創近 9 年新低價，淪為最弱亞幣，台北及元太外匯總成交值放大至 25.33 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.98 元，外匯交易員指出，美元指數連日走揚，直逼 110 大關，外資一早即掛單大買美元，直接把新台幣打到 33 元。

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雖出口商盤中把握時機進場拋匯，但投信買匯需求也相當強勁，加上有油款匯出，使得新台幣兌美元一路走低，一度下探 33.136 元，終場貶值 1.55 角，收在 33.119 元，為 2016 年 3 月中旬以來的最低點。

觀察主要貨幣今天表現，美元指數大漲 0.53%，歐元重挫 0.79%，亞幣則呈現漲跌互見，新台幣單日貶值 0.47%，在亞洲市場中最為弱勢，韓元亦貶 0.31%，星幣貶值 0.25%，人民幣微幅升值 0.01%，日元強勢升值 0.58%。