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鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月14日台股大型公司12月營收一覽（新增3家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月14日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計237家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
遠東新-紡織纖維 250.21億 9.3%
國泰金-金融保險業 276.61億 6.0%
炎洲-塑膠工業 11.26億 -9.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠東新-紡織纖維 250.21億 9.4%
國泰金-金融保險業 276.61億 8.1%
炎洲-塑膠工業 11.26億 5.9%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達237家。其中營收年增大於 25％有63家，年增小於-20％有19家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 63家
大於50億 >= 0% 101家
大於50億 < 0% 54家
大於50億 <= -20% 19家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鄉林-建材營造業 25.34億 2491.2%
亞昕-建材營造業 60.55億 813.4%
凱基金-金融保險業 100.59億 510.7%
鴻準-其他電子業 151.47億 382.0%
富邦金-金融保險業 394.55億 315.3%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鄉林-建材營造業 25.34億 5763.1%
華建-建材營造業 11.90億 703.1%
亞昕-建材營造業 60.55億 557.3%
潤隆-建材營造業 6,662萬 487.1%
國建-建材營造業 64.40億 248.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收12月營收建材營造業鄉林紡織纖維遠東新

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遠東新30.15-0.33%
國泰金64.2-1.38%
炎洲16.35-1.21%
鄉林9.88-1.00%
亞昕30.4-1.30%
凱基金16.65-2.35%
鴻準74.1-4.39%
富邦金89.8-0.11%
華建36.80.14%
潤隆35.6-1.79%
國建22.7-0.22%

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