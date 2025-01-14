年度最大黑馬！這家中國民企勇奪全球新船接單量榜首

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-14 09:40

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英國航運咨詢機構克拉克森研究在 2024 年全年總結中指出，2024 年全球新造船訂單量創下 17 年以來最高，且新接訂單量排名全球前十大的企業，有七家是中國企業。

據《界面新聞》周一（13 日）報導，克拉克森研究的最新數據顯示，2024 年全年全球船廠共簽訂新船訂單 2,412 艘，合 1.7 億載重噸（DWT），6,581 萬修正總噸（CGT）。以修正總噸計，去年全球船廠共簽訂新船訂單量增加了 33.77%。

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載重噸指船舶在滿載狀態時能夠攜帶的貨物、燃料、淡水、供應品等的總重量。修正總噸即補償總噸，由船舶貨物總量乘以船舶類型係數得出。

去年中國進一步穩固了在全球新造船市場的領先地位。中國船企 2024 年新承接訂單量達 4,645 萬修正總噸，以修正總噸計，較上年驟增加 58.47%，市佔率首次超過 70%，較前一年增長超過 10 個百分點。

按修正總噸計，2024 年新接訂單量排名全球前十大的企業，有七家是中國企業，其餘三家來自韓國。

前四大都是中國企業。新時代造船以 463 萬修正總噸新簽訂單量位居全球榜首，激增 276.72%，佔據了全球 7.03% 的市場。2023 年由韓國現代三湖重工摘冠。

新時代造船位於中國江蘇靖江市，董事長和法定代表人為袁凱飛。該公司具備建造 30 萬噸級各類船舶的自然條件，是中國第一家建造萬噸輪的地方船廠，也是中國第一家可建造大型 LNG 雙燃料船的民營船企。主要產品包括油輪、散貨輪、貨櫃船、化學品船。

2016 年，新時代造船全資收購江蘇新世紀造船公司和靖江新世紀鋼結構製造公司，組建成為中國最大單體的民營造船企業。官網顯示，截至 2023 年 12 月，其已建造交付了萬噸級以上各種規格型號船舶 449 艘，累計超過 4,932 萬載重噸。

新時代造船擁有 50 萬噸級、30 萬噸級、10 萬噸級乾船塢各 1 座、大型舾裝碼頭 3 座，以及智慧化分段製造車間、船舶大徑管智慧化裝配焊接車間等配套設施。

為滿足行業綠色轉型帶來的需求增量，新時代造船還計劃投資人民幣 50 億元，擴建產能，打造新能源船舶智造項目。

全球造船業正處於自 2021 年開始的新一輪周期，且尚維持在高景氣上行階段。