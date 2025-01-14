鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合能源LNT-US的目標價調降至61元，幅度約3.17%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯合能源(LNT-US)提出目標價估值：中位數由63元下修至61元，調降幅度3.17%。其中最高估值69元，最低估值56元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予聯合能源評價：積極樂觀3位、保持中立11位、保守悲觀1位。
聯合能源今(14日)收盤價為56.77元。近5日股價下跌3.17%，標普指數下跌1.94%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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