鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合能源LNT-US的目標價調降至63元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯合能源(LNT-US)提出目標價估值：中位數由65元下修至63元，調降幅度3.08%。其中最高估值69元，最低估值56元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予聯合能源評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀1位。
聯合能源今(19日)收盤價為58.15元。近5日股價下跌3.08%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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