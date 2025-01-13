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鉅亨速報

盤中速報 - 同亨(5490)大跌7.11%，報21.55元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 12:49


同亨(5490-TW)13日12:49股價下跌1.65元，報21.55元，跌幅7.11%，成交253張。

同亨(5490-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。

近5日股價下跌7.57%，櫃買市場加權指數下跌0.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-67 張
  • 外資買賣超：-68 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-165 張
  • 融券增減：-9 張

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