盤中速報 - 同亨(5490)大跌7.11%，報21.55元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 12:49
同亨(5490-TW)13日12:49股價下跌1.65元，報21.55元，跌幅7.11%，成交253張。
同亨(5490-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。
近5日股價下跌7.57%，櫃買市場加權指數下跌0.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-67 張
- 外資買賣超：-68 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-165 張
- 融券增減：-9 張
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