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鉅亨速報

盤中速報 - 同亨(5490)大漲7.99%，報26.35元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 09:08


同亨(5490-TW)02日09:08股價上漲1.95元，報26.35元，漲幅7.99%，成交705張。

同亨(5490-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。

近5日股價下跌0.41%，櫃買市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-48 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張
  • 融資增減：+18 張
  • 融券增減：0 張

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