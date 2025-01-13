麗彤受惠年底電商旺季 2024年Q4營收季增逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-13 11:57

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醫美保養保健品牌麗彤 (6539-TW) 受惠年底電商傳統消費旺季，加上第四季購物節、歲末優惠及跨年專案促銷活動，挹注麗彤 2024 年第四季營收達 1.78 億元，季增逾 2 成。

麗彤 2024 年 12 月營收 0.58 億元，月減 20.8%，年減 53.44%；第四季營收 1.78 億元，季增 28%，年減 53.5%；累計 2024 全年營收 5.66 億元，年減 63%。

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麗彤指出，以 2024 年 12 月營收比重來看，「純耀妍」、「超導外秘修護精華」以及「D`eesse Vivante 珀菲因完美安瓶」最為暢銷，而新產品「醇享受」也廣受消費者青睞，為麗彤第四季重要動能。

麗彤進一步說明，全新保健食品「醇享受」針對代謝調整以及消化道機能健康，提供強力支持，隨著消費者對健康意識的提升，看好「醇享受」成為今年營收成長的重要動能。

根據國外 Fortune Business Insights 的市場調查顯示，2023 年全球營養保健品市場規模為 4199.3 億美元，預計到 2032 年將增長至 9767.4 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 9.95%，由於消費者健康意識提高，營養保健品在全球越來越受歡迎，對預防或延緩各種健康疾病發生能力的認識加深，帶動對相關保健產品的需求增加。

麗彤持續深耕大健康美容保養市場，並積極推出多款功能性保健飲品與醫美級保養品，透過多元的商業模式、精確的行銷策略和創新的產品開發，增強市場競爭力，同時，整合 DV 官網與實體銷售渠道，助力公司持續發展。