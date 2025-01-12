盤中速報 - TFUEL大漲28.09%，報0.089美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-12 14:05
TFUEL(TFUEL)在過去 24 小時內漲幅超過28.09%，最新價格0.089美元，總成交量達0.22億美元，總市值6.04億美元，目前市值排名第 72 名。
近 1 日最高價：0.0995美元，近 1 日最低價：0.0683美元，流通供給量：6,769,490,386。
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歷史漲跌幅
- 近 1 週：+32.13%
- 近 1 月：+11.35%
- 近 3 月：+44.79%
- 近 6 月：+35.68%
- 今年以來：+39.04%
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