〈貴金屬盤後〉非農就業雖強勁 壓不過川普政策不確定性 黃金反彈上漲 登近1個月高點

鉅亨網編譯許家華 2025-01-11 06:54

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黃金價格周五 (10 日) 下跌後又反彈上升，係因即將出台的川普政府政策帶來不確定性，提升了黃金的避險吸引力，儘管美國就業數據強於預期，削減聯準會 (Fed) 今年大幅降息的可能性。

現貨黃金上漲 0.6%，至每盎司 2686.24 美元。

美國黃金期貨價格上漲 0.9%，收每盎司 2715 美元。

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美政府周五公布非農報告，顯示 12 月新增就業 25.6 萬人，遠高於預期的 16 萬人，且為 9 個月以來的最大新增程度，失業率 4.1% 也低於 4.2% 的預測值。隨後黃金一度跌至每盎司 2663.09 美元。

然而，金價迅速反彈，觸及 12 月 12 日以來最高水準，本周約上漲 1.7% 以上。

獨立金屬交易商 Tai Wong 表示，「黃金的價格走勢顯示，目前市場上缺乏積極的賣家，這種猶豫是因為去年黃金價格的驚人上漲讓賣家深刻體會到了不應輕易出售的道理。」

就業數據公佈後，美元上漲，而美國股指期貨大幅下跌。市場顯示，交易員目前預計聯準會今年將僅降息 30 個基點，而數據公佈前的降息幅度約為 45 個基點。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「在就業報告遠強於預期的情況下，黃金仍表現堅挺…… 支撐黃金的因素之一是美國總統就職典禮前的不確定性。」

美國候任的川普總統將於 1 月 20 日就職，投資者對其擬議對大量進口產品徵收關稅的政策感到擔憂，擔心此舉可能加劇通膨，並進一步限制 Fed 的降息能力。

儘管黃金具有抗通膨的特質，但因其無孳息，高利率環境將削減其投資吸引力。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 0.9% 至每盎司 30.38 美元。

現貨鉑金下跌 0.2% 至每盎司 959.10 美元。

現貨鈀金上漲 2.2% 至每盎司 943.93 美元。