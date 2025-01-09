〈貴金屬盤後〉小非農就業弱於預期 可望增強Fed降息信心 黃金登4周高點

鉅亨網編譯許家華 2025-01-09 06:41

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12 月小非農報告顯示民間就業弱於預期，讓部分市場人士確信，美聯準會 (Fed) 今年對降息可能不會那麼謹慎，激勵黃金價格周三 (8 日) 觸及 4 周高點。

現貨黃金上漲 0.3% 至每盎司 2,657.38 美元，觸及 12 月 13 日以來的最高水準。

美國黃金期貨上漲 0.3%，至每盎司 2672.40 美元。

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道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，民間就業人數減少推動黃金價格漲勢，因為就業人數減少最終意味著經濟狀況比許多人預期的還要疲弱。

美國周三 (8 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，顯示去年 12 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，創去年 8 月以來最慢增速，低於經濟學家預期的 13.9 萬人，遠低去年 11 月的 14.6 萬人。

另外，初次請領失業救濟人數為 20.1 萬人，低於預期的 21.8 萬人。

交易員對周五關鍵的勞動力數據和川普總統 1 月 20 日的就職典禮感到緊張，他們預期川普再次返回白宮將推出一系列政策舉措。

Fed 上個月 (17-18 日) 會議紀要顯示，官員預期今年通膨將會緩解，但承認金價有持續承壓的風險，尤其是在評估川普政策的潛在影響時。因為川普提議的關稅可能會刺激美國通膨，使 Fed 降息能力變得複雜，並可能給金價帶來壓力。

然而，Fed 理事 Christopher Waller 表示，今年通膨將持續下降，讓 Fed 可以進一步降息，儘管速度不確定。

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