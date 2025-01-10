營收速報 - 奈米醫材(6612)12月營收7,438萬元年增率高達105.86％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:16
奈米醫材(6612-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣7,438萬元，年增率105.86%，月增率-23.77%。
今年1-12月累計營收為8.60億元，累計年增率41.97%。
最新價為116元，近5日股價下跌-3.64%，相關生技醫療股價指數上漲1.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-30 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|7,438萬
|106%
|-24%
|24/11
|9,757萬
|119%
|15%
|24/10
|8,495萬
|44%
|6%
|24/9
|8,014萬
|53%
|-18%
|24/8
|9,779萬
|84%
|24%
|24/7
|7,903萬
|46%
|14%
奈米醫材(6612-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為人工水晶體及其植入系統等相關產品之研發、製造及銷售。高階醫療器材之表面處理相關產品之研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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