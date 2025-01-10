search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 奈米醫材(6612)12月營收7,438萬元年增率高達105.86％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:16


奈米醫材(6612-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣7,438萬元，年增率105.86%，月增率-23.77%。

今年1-12月累計營收為8.60億元，累計年增率41.97%。

最新價為116元，近5日股價下跌-3.64%，相關生技醫療股價指數上漲1.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-30 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 7,438萬 106% -24%
24/11 9,757萬 119% 15%
24/10 8,495萬 44% 6%
24/9 8,014萬 53% -18%
24/8 9,779萬 84% 24%
24/7 7,903萬 46% 14%

奈米醫材(6612-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為人工水晶體及其植入系統等相關產品之研發、製造及銷售。高階醫療器材之表面處理相關產品之研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收奈米醫材

相關行情

台股首頁我要存股
奈米醫材116-2.52%
美元/台幣32.9640.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#下降三法

偏弱
奈米醫

80.77%

勝率

延伸閱讀


Empty