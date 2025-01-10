營收速報 - 訊芯-KY(6451)12月營收7.12億元年增率高達42.63％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:16
今年1-12月累計營收為51.88億元，累計年增率-0.46%。
最新價為253元，近5日股價上漲8.93%，相關半導體業上漲2.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2344 張
- 外資買賣超：+418 張
- 投信買賣超：+1501 張
- 自營商買賣超：+425 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|7.12億
|43%
|64%
|24/11
|4.33億
|-2%
|-21%
|24/10
|5.49億
|39%
|17%
|24/9
|4.70億
|20%
|4%
|24/8
|4.53億
|-15%
|3%
|24/7
|4.40億
|2%
|-7%
訊芯-KY(6451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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