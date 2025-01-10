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營收速報 - 訊芯-KY(6451)12月營收7.12億元年增率高達42.63％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:16


訊芯-KY(6451-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣7.12億元，年增率42.63%，月增率64.32%。

今年1-12月累計營收為51.88億元，累計年增率-0.46%。

最新價為253元，近5日股價上漲8.93%，相關半導體業上漲2.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2344 張
  • 外資買賣超：+418 張
  • 投信買賣超：+1501 張
  • 自營商買賣超：+425 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 7.12億 43% 64%
24/11 4.33億 -2% -21%
24/10 5.49億 39% 17%
24/9 4.70億 20% 4%
24/8 4.53億 -15% 3%
24/7 4.40億 2% -7%

訊芯-KY(6451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收訊芯-KY

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