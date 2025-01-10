營收速報 - 友勁(6142)12月營收1.27億元年增率高達43.74％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:16
今年1-12月累計營收為11.84億元，累計年增率-53.36%。
最新價為10.7元，近5日股價下跌-4.87%，相關通信網路下跌-1.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-58 張
- 外資買賣超：-120 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+62 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.27億
|44%
|3%
|24/11
|1.24億
|112%
|3%
|24/10
|1.20億
|18%
|-14%
|24/9
|1.39億
|8%
|34%
|24/8
|1.04億
|-27%
|33%
|24/7
|7,831萬
|-45%
|-14%
友勁(6142-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.研發、生產、製造、加工等及銷售電腦網路系統設備及其零組件。2.前項產品之進出口貿易業務。3.電信管制設頻器材製造業及輸入業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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