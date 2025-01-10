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鉅亨速報

營收速報 - 冠西電(2466)12月營收5,883萬元年增率高達50.39％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:15


冠西電(2466-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣5,883萬元，年增率50.39%，月增率-5.85%。

今年1-12月累計營收為11.06億元，累計年增率4.97%。

最新價為77.5元，近5日股價上漲15.2%，相關光 電 業下跌-1.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+406 張
  • 外資買賣超：+69 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+337 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 5,883萬 50% -6%
24/11 6,248萬 29% -33%
24/10 9,317萬 105% 72%
24/9 5,420萬 9% -66%
24/8 1.58億 8% -32%
24/7 2.33億 -7% 77%

冠西電(2466-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光電繼電器、光耦合器、磁簧繼電器、磁簧感應器、固態繼電器。、精密電容器等電子零組件製造買賣。發電、輸電、配電機械工程。前各項有關進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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