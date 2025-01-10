營收速報 - 冠西電(2466)12月營收5,883萬元年增率高達50.39％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:15
今年1-12月累計營收為11.06億元，累計年增率4.97%。
最新價為77.5元，近5日股價上漲15.2%，相關光 電 業下跌-1.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+406 張
- 外資買賣超：+69 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+337 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|5,883萬
|50%
|-6%
|24/11
|6,248萬
|29%
|-33%
|24/10
|9,317萬
|105%
|72%
|24/9
|5,420萬
|9%
|-66%
|24/8
|1.58億
|8%
|-32%
|24/7
|2.33億
|-7%
|77%
冠西電(2466-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光電繼電器、光耦合器、磁簧繼電器、磁簧感應器、固態繼電器。、精密電容器等電子零組件製造買賣。發電、輸電、配電機械工程。前各項有關進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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