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鉅亨速報

營收速報 - 乙盛-KY(5243)12月營收10.32億元年增率高達34.78％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 15:29


乙盛-KY(5243-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣10.32億元，年增率34.78%，月增率-18.84%。

今年1-12月累計營收為130.94億元，累計年增率13.29%。

最新價為61.9元，近5日股價下跌-9.01%，相關光 電 業下跌-1.87%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1575 張
  • 外資買賣超：-1242 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：-337 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 10.32億 35% -19%
24/11 12.71億 32% -6%
24/10 13.47億 43% 22%
24/9 11.01億 19% -5%
24/8 11.55億 22% 1%
24/7 11.42億 35% 5%

乙盛-KY(5243-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收乙盛-KY

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