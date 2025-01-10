營收速報 - 乙盛-KY(5243)12月營收10.32億元年增率高達34.78％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 15:29
乙盛-KY(5243-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣10.32億元，年增率34.78%，月增率-18.84%。
今年1-12月累計營收為130.94億元，累計年增率13.29%。
最新價為61.9元，近5日股價下跌-9.01%，相關光 電 業下跌-1.87%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1575 張
- 外資買賣超：-1242 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：-337 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|10.32億
|35%
|-19%
|24/11
|12.71億
|32%
|-6%
|24/10
|13.47億
|43%
|22%
|24/9
|11.01億
|19%
|-5%
|24/8
|11.55億
|22%
|1%
|24/7
|11.42億
|35%
|5%
乙盛-KY(5243-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 潤泰全(2915)12月營收4.16億元年增率高達120.36％
- 營收速報 - 陽程(3498)12月營收1.50億元年增率高達402.95％
- 營收速報 - 如興(4414)12月營收16.91億元年增率高達64.79％
- 營收速報 - 永捷(4714)12月營收9,560萬元年增率高達112.1％
上一篇
下一篇