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【美股趨勢】川普即將上任！一文整理川普上任可能政策、對市場有何影響？

鉅亨研報 2025-01-10 14:57

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【美股趨勢】川普即將上任！一文整理川普上任可能政策、對市場有何影響？(圖:shutterstock)

一、 川普上任後還有哪些需留意？

1. 川普上任前，股匯債已反應川普交易


(1) 股市振盪往上：川普的經濟政策傾向於減稅和放鬆監管，尤其是在他 2017 年通過的《減稅和就業法案》期間，大幅降低了企業稅率。這種政策取向受到華爾街的歡迎，因為它有利於企業利潤擴大，從而提升股市表現。在過去的兩個月美股創高，但往往創高後都大幅振盪，其中比特幣、Tesla，及相關 AI 概念股獨領風騷創高。

(2) 債市：反應川普進行高關稅措施，將可能使進口商品價格大漲，使通膨上行風險升高，不利 Fed 進行降息循環的操作， 加上美股經濟數字表現佳，10 年債殖利率攀升至 4.7~4.8% 相對高檔區。

(3) 匯市：過去川普於 2018 年發動中美貿易戰後，美元就明顯走強，新興市場貨幣則陷入競貶潮。此外，川普的孤立主義可能導致地緣政治風險升高，提振美元避險需求，美元也攀升到上檔壓力區 109~110。

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2. 上任後關稅政策出籠，股市持續震盪，惟基本面良好，美股將呈多頭大區間震盪

(1) 基本面數據穩健，為股市明燈

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二、川普就任後對台股帶來什麼影響？

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