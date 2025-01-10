【美股趨勢】川普即將上任！一文整理川普上任可能政策、對市場有何影響？

‌



(1) 股市振盪往上：川普的經濟政策傾向於減稅和放鬆監管，尤其是在他 2017 年通過的《減稅和就業法案》期間，大幅降低了企業稅率。這種政策取向受到華爾街的歡迎，因為它有利於企業利潤擴大，從而提升股市表現。在過去的兩個月美股創高，但往往創高後都大幅振盪，其中比特幣、Tesla，及相關 AI 概念股獨領風騷創高。