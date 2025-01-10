〈陸股盤後〉美國要打擊中國製汽車軟硬體 滬指跌破3,200點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-10 16:30

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中國 A 股市場三大指數周五（10 日）收盤同步走低，滬指跌破 3,200 點，美國商務部長雷蒙多周四表示，即將卸任的拜登政府計劃下周敲定打擊中國汽車軟硬體的規則。

滬指周五收盤跌 1.33% 報 3,168.52 點，深證成指大跌 1.8% 報 9,795.94 點，創業板指重挫 1.76% 報 1,975.3 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.1631 兆元。

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零售、家電、媒體、紡織服裝、房地產、食品飲料、醫藥、釀酒等類股走低，半導體、汽車產業鏈股相對強勢。

基於國安考量，美國商務部 9 月提議，禁止在美國道路行駛的連網汽車使用中國軟硬體。此舉將有效禁止中國製汽車和卡車進入美國市場。未來幾年，全球大車廠在美銷售的汽車，必須移除關鍵中國軟硬體。

據《路透》報導，雷蒙多說：「我們希望聽取業界意見。我們必須做對。我們消化了所有的意見，現在要公布出來。這真的很重要，我們不希望 200 萬輛中國製汽車上路後才發現，我國面臨威脅。」

此外，中國人民銀行（央行）周五發布公告稱，鑑於近期政府債券市場持續供不應求，央行決定 1 月起暫停展開公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。

「國債買入是央行投放流動性的重要方式，但暫停國債買入不意味著市場流動性收緊。」招聯首席研究員董希淼董希淼說，下一步，央行將通過公開巿場操作、降低存款準備金率等方式，向市場注入短期和長期資金，繼續維持市場流動性充裕。