紅包袋Ready！蛇年新鈔排隊「攻略」：僅限5天 全國456據點可兌換

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-09 20:20

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紅包袋準備好了嗎？新鈔來了！央行今（9）日宣布，從 1 月 20 日 (一) 至 24 日（五）的 5 個營業日，民眾到 8 家金融機構，共計 456 家分行與郵局兌換新鈔。其中，在每個兌換新鈔地點，壹佰圓券每人限兌 100 張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應。若換鈔向隅者，還可上央行網頁或連結 Google map 查詢最近換鈔點。

8 家金融機構分別為：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司共 456 個換鈔據點。

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此外，其中 7 家銀行之 373 家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之 24 家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另 59 家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行發行局局長鄧延達表示，去 (2024) 年新台幣全年平均發行額為 3 兆 5350 億元，年增 5%；去年最高發行額為過年前一個營業日 (2 月 7 日) ，年增 5.1%，顯示鈔券需求仍穩定成長。

鄧延達表示，央行為推動綠色金融，推動環保永續，鼓勵民眾改以數位轉帳，或發數位紅包來替代實體鈔券，不但節省社會資源，一樣可表年節心意。再者，過年並也不一定要新鈔，以仍適合流通之可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續，如雙方都有手機門號即可轉帳發放數位紅包。