〈CES 2025〉LG電子執行長：是時候進入應對陸廠威脅階段 將加強價格競爭力

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-09 16:45

‌



南韓 LG 電子執行長趙周完周三 (8 日) 在 CES 2025 展上強調應對中國競爭的急迫性，並稱將制訂多個領域的策略，包括技術、產品創新和成本優化。

趙周完在記者會上說：「我們已經到了單單只是意識到中國企業威脅並不夠的階段。現在是時候採取行動了。」

‌



中國的海信和 TCL 在今年 CES 2025 展推出新的電視機型和 AI 設備，引起市場關注並加劇了與南韓企業的競爭，期間中國品牌甚至展示超過 100 吋的超大電視。

LG 家庭娛樂事業群總裁朴亨世說：「正在進行廣泛的研究，以確定哪種類型的電視最能引起顧客的共鳴。除電視外，我們還在系統單晶片 (SoC) 技術和 webOS 平台等領域加強我們的競爭優勢。」

儘管面臨挑戰，趙周完仍保持樂觀。他說：「儘管存在困難，但市場內部和客戶之間仍存在著多樣化機會。透過專注於差異化的客戶價值，我們旨在為所有業務領域創造持續的成長機會。」

LG 電子打算到 2030 年將 B2B 業務在總銷售額中的佔比，從去年底的 35% 和 2021 年的 27% 提高到 45%。

趙周完也重點介紹 LG 電子的廣泛產品組合，其中包括家用空調、供暖解決方案以及被南韓視為下一代出口產品的 AI 數據中心冷卻系統。

趙周完說道：「為了支持區域化解決方案，正加快建立涵蓋研發、生產、銷售和維護的本地一體化業務結構。」

他還概述 2030 年將 LG 電子訂閱服務數量增加三倍的計畫。「訂閱市場正不斷擴大，我們將透過強化產業領先的家庭照護服務和多樣化銷售管道來增強競爭優勢。」

他也對 LG 在印度市場的表現充滿信心，LG 冰箱、洗衣機和電視等家電在印度市場居領先地位。