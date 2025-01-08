〈陸股盤後〉新內需刺激政策發布 三大指數漲跌不一 滬指守穩3200點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-08 16:00

‌



中國 A 股三大指數周三 (8 日) 收盤漲跌互見，上證指數(SSEC) 午後從早盤 1.7% 跌幅急拉翻紅，守穩 3200 點大關，專家認為今日午後反攻一方面有撐住大盤信心之意，另一方面也跟中國國家發改委和財政部發布新一輪刺激內需政策有關。

滬指周三收漲 0.02% 至 3230.17 點，深證成指 (SZI) 則收黑 0.54% 至 9944.64 點，創業板指亦收跌 0.98% 至 2000.08 點，滬深北三市全天成交額 1.2577 兆人民幣。

‌



大盤方面，機器人概念股午後反彈，賽為智慧、巨輪智慧、愛仕達、中堅科技、兆威機電等十餘股漲停，家電類股亦走強，康盛股份、日出東方、春蘭股份等股漲停，退休概念股也表現活躍，悅心健康等股漲停。此外，跨境電商、人腦工程、抖音概念等族群漲幅居前。

下跌類股方面，有色金屬族群走低，永茂泰跌停，種業、稀土永磁、醫藥等板塊跌幅居前，全市場下跌個股超 3200 檔。

今日早盤，中國國家發改委和財政部發布《關於 2025 年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，其中涉及加力支持家電產品以舊換新，最高補貼 20%，以及實施手機等數位產品購新補貼，以產品銷售價格的 15% 給予補貼，每件補貼不超過人民幣 500 元等利多政策。周二晚上，也有一些關於退休和機器人等產業利多出現。

華泰證券表示，人形機器人市場一直處於高需求低供給情況中，高智慧化水平機器人供給有望創造自身需求，並有望在較為標準的 ToB 場景中率先應用，建議關注仍有技術變革的高價值量螺桿 / 觸覺感測器 / 靈巧手零件環節個股。

銀河證券則說，目前 A 股市場估值處於歷史中等水位，一方面隨著存量政策加快落實及一攬子增量政策加力推出，經濟基本面呈逐步改善態勢。另一方面，川普當選美國總統後，美國對中政策面臨較大不確定性，短期帶動投資人風險偏好下降，但中長期來看，中國經濟基本面及 A 股獲利狀況主要取決於國內政策加力方向與政策力道。展望後市，A 股可望震盪上行。