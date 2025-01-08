〈貴金屬盤後〉美就業市場穩定 Fed更可能放緩降息 黃金承壓回吐部分漲幅
鉅亨網編譯許家華 2025-01-08 06:33
周二黃金價格上漲，但在美國職位空缺增加，表明聯準會 (Fed) 大幅降息的可能性減弱後，美元和公債殖利率走強，讓金價承壓回吐早盤部分漲幅。
Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 表示：「就業機會強於預期，加上 ISM 服務業強勁，都表明經濟強勁，但通膨威脅揮之不去，恐令 Fed 在 3 月份按兵不動。」
美官方數據顯示，就業市場穩定且服務業依然強勁，Fed 可能放緩降息步伐，激勵美元上漲 0.3%，
數據顯示，儘管招聘放緩，但美國 11 月職缺意外增加。截至 11 月底，職缺增加 25.9 萬個，達到 809.8 萬個。
川普 1 月 20 日就職在即，其關稅政策的不確定性加劇了人們對美國政策未來趨勢的擔憂。
同時，官方數據顯示，中國人行 12 月增加黃金儲備，為連續第二個月增加。
ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示：「中國人行的採購可能會持續支撐黃金價格。」
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