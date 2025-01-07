〈貴金屬盤後〉殖利率上升 黃金承壓走跌 市場聚焦本周美各項數據
鉅亨網編譯許家華 2025-01-07 06:59
隨著美國公債殖利率上升，黃金價格周一 (6 日) 下跌。近日美聯準會 (Fed) 暗示 2025 年將放緩降息，讓投資者更關注本周將公布的一系列經濟數據，以進一步確定 Fed 的觀點。
WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 表示：「債券殖利率再次回升，令黃金承壓。」
10 年期美國公債殖利率升至 8 個多月高位，削弱無孳息的黃金之投資吸引力。
Shah 表示：「基於對美元貶值和公債殖利率下降的共識觀點，今年年底黃金價格預計漲至每盎司 3050 美元。中東緊張局勢若進一步升級還可能讓此價位有上行風險。」他稱，Fed 上個月暗示，今年降息步伐將更加謹慎，且大多數政策制定者都擔憂通膨可能重燃。
央行可能需要在更長時間內維持較高利率，以應對持續高於 2% 目標的通膨。
美國當選總統川普將於 1 月 20 日就職，他提出的關稅和保護主義政策恐將進一步加劇通膨。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「有人猜測川普將收回關稅提議…… 如果大宗商品價格上漲，通膨將在更長時間內維持在更高價位。」
市場目前最關注周五的美國就業報告，此外，周二的職缺數據、ADP 就業數據以及周三 Fed 最新政策會議紀錄均是投資人關注焦點。
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