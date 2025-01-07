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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
凱基金 (2883-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、中信金 (2891-TW)、寶成 (9904-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
凱基金 (2883-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、中信金 (2891-TW)、寶成 (9904-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、凱基金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、台積電 (2330-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)


5. 外資當日 (06) 買超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、台積電 (2330-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW)
 

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凱基金17.550.57%
中信金39.35-0.13%
寶成37.70.53%
國泰金68.90.15%
台積電11552.67%
新光金11.9-0.42%
復華台灣科技優息18.350.55%
元大台灣價值高息9.490.21%

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中強短弱
凱基金

68.18%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
中信金

60%

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#散戶進大戶拋

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寶成

68.97%

勝率

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