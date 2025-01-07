價格戰持續！逾30家陸車廠過去一周集體降價 「兜底」、「續補」齊發拚節前買氣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-07 09:10

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中國全國乘聯會秘書長崔東樹周二 (6 日) 表示，去年降價車款 227 個，超過 2023 年 148 款，也大幅超越 2022 年的 95 款規模，其中燃油車降價 88 款，混合動力車型 17 款，插混車型 34 款，增程式車型 14 款，純電動車降價 82 款。

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崔東樹分析指出，新能源車廠持續大量推出新車，實現新車價格重新定位，因此促銷不多，降價激進，而燃油車面臨老化趨勢，缺乏新車調整定價和提升產品力的機會，只能靠促銷止血。

雖然中國國家和地方「以舊換新」補貼均已於去年底到期，往常購車需求長期釋放，補貼結束後車市隨之減淡，透支後無論是車廠或消費者似乎都會選擇進入一段平穩緩衝期。

但今年面對春節前的購車高峰，緩解部分消費者因錯過補貼而產生的觀望情緒，多數自主品牌選擇自掏腰包，元旦起陸續發布「以舊換新」限時兜底措施，吸引消費者下單，以此來實現空檔期的平穩過渡，穩定 1 月銷量，營造 2025 年「開門紅」。

蔚來及其子品牌樂道在元旦率先宣布，針對 1 月 1 日至 2 月 28 日開票購車用戶，如因新車開票時間早於政府政策要求時間而無法申請置換補貼，將由車廠透過積分和等額加電補貼形式進行全額兜底。

理想也推出置換補貼兜底權益，針對 1 月訂購並交付的用戶，若不符合地方置換補貼條件，可享受人民幣 1.5 萬元的現金補貼。理想還強調，若今年 3 月 30 日前所在地區的地方置換補貼政策已發布，上述兜底權益將終止，以此提前鎖定用戶，並為用戶兜底免除其後顧之憂。

目前包括嵐圖、極狐、阿維塔等品牌都陸續推出兜底方案，自發為消費者「續補」，在政策切換期間，吸引用戶立刻下單，減少觀望與等待情緒。

此外，比亞迪、吉利、特斯拉、小鵬、深藍、廣汽埃安等車廠選擇透過「0 息」金融優惠方案、新春權益加碼、現金紅包、保險補貼，甚至是贈送華為三折疊螢幕手機的方式，來讓消費者感知到此刻下訂很值得。

特斯拉針對 Model Y 後輪驅動版及長續航力全輪驅動版推出優惠政策，可享尾款立減萬元人民幣優惠政策，可加上 5 年 0 息金融方案，截止日期為 1 月 31 日。

大部分權益時間都限制在今年 1 月以內，業內人士稱此舉除為了與去年底結束國家相關政策補貼實現平穩過渡，還提前為了春節假期蓄力，節前抓住有購車意願的消費者，加速上量，以彌補春節假期市場的銷售空白期。

相較於自主品牌的複雜規則及多種權益方案，合資車廠今年還是秉持著較為簡單且純粹的價格直降模式，且繼續加大馬力，降價幅度多在人民幣 3~6 萬元以上，部分豪華品牌車款開年價格甚至下探約 15 萬人民幣。

一汽 - 大眾探影最高優惠額度達人民幣 2.7 萬元，最低起售價為 11.69 萬元，上汽大眾限時優惠，ID.3 最高可享 5 萬優惠。此外，包括長安馬自達、廣汽豐田等都給出數萬元的價格優惠。

自主品牌車廠去年市佔率高達 60%，而大部分合資車廠全年銷售則出現不同程度下滑。

為挽救銷量，透過大幅降價來吸引消費者往往也是短期內最直接且有效的方法，合資車廠在「價格戰」上尤為激烈的競爭，也讓它們產品的終端成交價格不斷下探。