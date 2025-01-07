鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉所諾馬WSM-US的目標價調升至178.5元，幅度約3.48%

綜合評級 - 共有26位分析師給予威廉所諾馬評價：積極樂觀5位、保持中立16位、保守悲觀5位。

威廉所諾馬今(7日)收盤價為196.84元。近5日股價上漲3.48%，標普指數下跌0.48%股價漲幅表現優於大盤。