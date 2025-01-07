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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉所諾馬WSM-US的目標價調升至178.5元，幅度約3.48%

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對威廉所諾馬(WSM-US)提出目標價估值：中位數由172.5元上修至178.5元，調升幅度3.48%。其中最高估值230元，最低估值123元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予威廉所諾馬評價：積極樂觀5位、保持中立16位、保守悲觀5位。

威廉所諾馬今(7日)收盤價為196.84元。近5日股價上漲3.48%，標普指數下跌0.48%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WSM市場預估目標價

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