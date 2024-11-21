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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉所諾馬(WSM-US)EPS預估上修至8.18元，預估目標價為150.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 10:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對威廉所諾馬(WSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.05元上修至8.18元，其中最高估值8.71元，最低估值7.7元，預估目標價為150.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.71(8.46)99.79.45
最低值7.7(7.7)7.688.39.45
平均值8.16(8.08)8.198.879.45
中位數8.18(8.05)8.118.719.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值76.33億77.49億80.42億80.39億
最低值74.27億73.12億76.91億80.39億
平均值75.53億75.77億78.57億80.39億
中位數75.66億75.95億78.37億80.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.244.307.388.167.28
營業收入58.98億67.83億82.46億86.74億77.51億

詳細資訊請看美股內頁：
威廉所諾馬(WSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWSM

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