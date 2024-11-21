鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉所諾馬(WSM-US)EPS預估上修至8.18元，預估目標價為150.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 10:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對威廉所諾馬(WSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.05元上修至8.18元，其中最高估值8.71元，最低估值7.7元，預估目標價為150.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.71(8.46)
|9
|9.7
|9.45
|最低值
|7.7(7.7)
|7.68
|8.3
|9.45
|平均值
|8.16(8.08)
|8.19
|8.87
|9.45
|中位數
|8.18(8.05)
|8.11
|8.71
|9.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.33億
|77.49億
|80.42億
|80.39億
|最低值
|74.27億
|73.12億
|76.91億
|80.39億
|平均值
|75.53億
|75.77億
|78.57億
|80.39億
|中位數
|75.66億
|75.95億
|78.37億
|80.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.24
|4.30
|7.38
|8.16
|7.28
|營業收入
|58.98億
|67.83億
|82.46億
|86.74億
|77.51億
詳細資訊請看美股內頁：
威廉所諾馬(WSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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