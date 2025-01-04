〈能源盤後〉中國戮力提振經濟 原油需求前景看俏 WTI本周大漲4.8%

鉅亨網編譯許家華 2025-01-04 06:24

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原油期貨價格周五 (3 日) 收高，讓本周強勁上升，係因全球最大的原油進口國中國將進一步採取刺激措施，以提振其疲弱的經濟。

能源商品價格

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2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 83 美分或 1.1%，收每桶 73.96 美元。根據道瓊市場數據，近月 WTI 原油價格本周大漲 4.8%。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 58 美分或 0.8%，收每桶 76.51 美元，本周上漲 3.7%。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油均創下截至 12 月 13 日當周以來的最大單周漲幅。

2 月交割汽油期貨價格收盤幾乎持平，至每加侖 2.0537 美元，本周上漲 4.2%。

2 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.3478 美元，但本周仍漲近 4.4%。

2 月交割天然氣價格大跌 8.4%，收每百萬 Btu 3.3540 美元，本周轉為下跌 0.9%。

市場驅動力

中國國家主席習近平承諾採取更積極的經濟政策以促進 2025 年經濟成長，受此激勵，本周原油價格以強勁上漲拉開 2025 年的序幕。

中國國家發展和改革委員會 (發改委) 周五 (3 日) 宣布了幾項經濟利好政策，旨在促進經濟增長和改善民生，其中包括增發超長期特別國債，用於促進大規模設備更新和消費品以舊換新。

Pepperstone 研究策略師 Ahmad Assiri 表示，「儘管 Brent 原油在 2025 年第一個交易日的交易流動性仍低，但最初的趨勢似乎支持價格上漲。」

他指出，整體交易情緒表明交易員仍擔心地緣政治風險，尤其是越來越接近川普 1 月 20 日就職典禮這段期間。

交易員也關注聯準會 (Fed) 今年是否進一步降息以提振美國經濟。

美國供應管理協會 (ISM) 周五公布，12 月製造業 PMI 自前月的 48.4 升至 49.3，登上 9 個月高點，但仍處於意味產業萎縮的領域 (該指數以 50 為成長和萎縮的分水嶺)。

美國企業押注未來川普政府可增強美國經濟和企業實力，但川普提議的一些經濟計畫，例如高關稅和打擊移民，可能會損害企業並導致借貸成本再次走高。