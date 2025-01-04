〈能源盤後〉中國戮力提振經濟 原油需求前景看俏 WTI本周大漲4.8%
鉅亨網編譯許家華 2025-01-04 06:24
原油期貨價格周五 (3 日) 收高，讓本周強勁上升，係因全球最大的原油進口國中國將進一步採取刺激措施，以提振其疲弱的經濟。
能源商品價格
- 2 月交割汽油期貨價格收盤幾乎持平，至每加侖 2.0537 美元，本周上漲 4.2%。
- 2 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.3478 美元，但本周仍漲近 4.4%。
- 2 月交割天然氣價格大跌 8.4%，收每百萬 Btu 3.3540 美元，本周轉為下跌 0.9%。
市場驅動力
中國國家主席習近平承諾採取更積極的經濟政策以促進 2025 年經濟成長，受此激勵，本周原油價格以強勁上漲拉開 2025 年的序幕。
中國國家發展和改革委員會 (發改委) 周五 (3 日) 宣布了幾項經濟利好政策，旨在促進經濟增長和改善民生，其中包括增發超長期特別國債，用於促進大規模設備更新和消費品以舊換新。
Pepperstone 研究策略師 Ahmad Assiri 表示，「儘管 Brent 原油在 2025 年第一個交易日的交易流動性仍低，但最初的趨勢似乎支持價格上漲。」
他指出，整體交易情緒表明交易員仍擔心地緣政治風險，尤其是越來越接近川普 1 月 20 日就職典禮這段期間。
「他的政策承諾可能與現實發生衝突，尤其是有關烏克蘭和中東緊張局勢的問題，這是 Brent 原油價格再次出現風險溢價的潛在催化劑。儘管如此，這種預期是否實現或被推翻，隨著未來幾天的價格走勢，將變得更加清晰。」Assiri 說。
交易員也關注聯準會 (Fed) 今年是否進一步降息以提振美國經濟。
美國供應管理協會 (ISM) 周五公布，12 月製造業 PMI 自前月的 48.4 升至 49.3，登上 9 個月高點，但仍處於意味產業萎縮的領域 (該指數以 50 為成長和萎縮的分水嶺)。
美國企業押注未來川普政府可增強美國經濟和企業實力，但川普提議的一些經濟計畫，例如高關稅和打擊移民，可能會損害企業並導致借貸成本再次走高。
美政府周四公布，美國商業原油庫存連續第六週下降，但下降程度低於分析師預期。上周 (12/27 止) 美國商業原油庫存減少 120 萬桶。根據《華爾街日報》調查，分析師先前平均預期上周美國商業原油庫存減少 240 萬桶。
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