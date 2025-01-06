鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融COF-US的目標價調升至200元，幅度約3.09%
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對第一資本金融(COF-US)提出目標價估值：中位數由194元上修至200元，調升幅度3.09%。其中最高估值232元，最低估值119元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予第一資本金融評價：積極樂觀10位、保持中立11位、保守悲觀1位。
第一資本金融今(6日)收盤價為180.43元。近5日股價上漲3.09%，標普指數下跌0.48%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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