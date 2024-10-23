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鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 16:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.04元下修至2元，其中最高估值2.37元，最低估值1.4元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.37(2.37)2.772.933.18
最低值1.4(1.4)1.71.241.5
平均值1.96(1.96)2.052.062.27
中位數2(2.04)1.922.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值450.26億431.39億454.41億474.16億
最低值377.51億355.43億357.61億405.36億
平均值393.45億402.44億409.42億440.61億
中位數390.51億408.41億419.21億442.30億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.331.014.484.001.83
營業收入376.80億404.27億543.95億438.59億416.56億

詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVALE

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