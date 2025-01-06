華為的汽車朋友圈持續擴大！車BU業務裝上引望 上汽集團有望入夥

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-06 15:09

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華為車 BU 業務本月正式裝入深圳引望智能公司 (下稱引望)，有員工透露華為承諾老員工仍保留華為的員工福利，包括華為內部股票和分紅，而華為車 BU 在去年底引入的新員工，簽約主體都是引望公司，沒有華為的虛擬股以及分紅。

自 2024 年成立以來，引望公司宣佈兩輪車廠入股，賽力斯 (601127-CN) 和長安汽車 (000625-CN) 旗下阿維塔科技分別出手人民幣 115 億元，各自占股 10%，這代表引望一舉融資 230 億元，以此計算估值達人民幣 1150 億元。

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引望的融資之路仍在持續，華為常務董事、終端 BG 董事長、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東曾表示，除長安汽車、賽力斯外，華為也向奇瑞、江淮、北汽等發出股權開放邀請，並希望中國更有實力的如一汽等車廠來共建、來參與智慧車汽車解決方案的產品。

對於引望後續投資人的引入，華為副董事長、輪值董事長徐直軍去年 9 月說：「用了引望產品和解決方案的車廠肯定是優先考慮的物件。引望引入的對象是車廠，不是財務投資人。引望引入的投資者必須是戰略投資者，投資者與引望緊密結合在一起，風險共擔、利益共用。」

隨著引望更多投資者的進入，華為的持股將逐步減少，但根據華為與賽力斯簽訂的競業協議，華為承諾在八年內直接或間接持有的引望股權比例不低於 5%，且華為也不會展開與引望類似的業務。

華為車 BU 曾定下今年要實現獲利的目標，目前看來已經實現。根據公開數據，華為車 BU 在 2022 年、2023 年銷售收入分別達人民幣 20.98 億元與 47 億元，去年前半年營收則為 104.35 億元。在凈利潤方面，在 2022 年和 2023 年，引望分別虧損 75.87 億元和 55.97 億元，去年上半年轉虧為盈至 22.31 億元。

此外，華為的汽車朋友圈仍在逐步擴大。近日有消息稱將跟上汽集團深化合作，將重點支持上汽在主流車型上的產品定義和行銷策略，雙方打算在本月正式公佈具體合作細節。上汽首款車型飛凡 RC7 將接入華為的銷售管道，並預計今年中推出。未來合作模式還不僅限於自主品牌，還包括合資品牌，涉及全新車型的開發。