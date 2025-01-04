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鉅亨速報

盤中速報 - Reserve Rights大漲18.08%，報0.02美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-04 20:05


Reserve Rights(RSR)在過去 24 小時內漲幅超過18.08%，最新價格0.02美元，總成交量達0.52億美元，總市值9.06億美元，目前市值排名第 66 名。

近 1 日最高價：0.02美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：53,473,336,211。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+11.35%
  • 近 1 月：-20.80%
  • 近 3 月：+161.78%
  • 近 6 月：+297.08%
  • 今年以來：+18.32%

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