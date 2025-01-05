盤中速報 - Sui大漲10.69%，報5.2美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-05 00:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過10.69%，最新價格5.2美元，總成交量達5.11億美元，總市值151.93億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：5.31美元，近 1 日最低價：4.65美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.95%
- 近 1 月：+35.27%
- 近 3 月：+180.27%
- 近 6 月：+637.75%
- 今年以來：+15.98%
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