鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.48億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-04 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；DEXE(DEXE)24小時漲幅7%。

24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅17%；KAVA(KAVA)24小時跌幅16.5%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅14.8%。

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