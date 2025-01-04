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〈貴金屬盤後〉美元走強 黃金自三周高點回落 但仍受旺季支撐

鉅亨網編譯許家華 2025-01-04 06:49

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（圖：REUTERS/TPG）

受強勢美元打壓，黃金價格周五 (3 日) 自 3 周高位回落，同時市場為美國候任總統川普領導下潛在的經濟和貿易變化做好準備。

  • 現貨黃金下跌 0.6% 至每盎司 2641.52 美元，此前觸及 12 月 13 日以來最高水準。本周迄今黃金價格上漲約 0.8%。
  • 美國黃金期貨下跌 0.5%，每盎司收 2654.70 美元。

WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 表示，川普提高關稅的政策議程提振了美元，並對金屬市場造成了巨大的潛在壓力。

美元指數創下自去年 11 月中旬以來最強勁的單周表現，使得黃金對非美元買家來說更加昂貴。

「對於大多數金屬來說，全球貿易放緩通常伴隨著經濟放緩，導致金屬需求放緩。」Shah 指川普擬議的貿易關稅政策可能帶來的影響。

他補充說道，雖然美元走強帶來的阻力可能會持續存在，但美國和其他國家的債務似乎將繼續上升，而且地緣政治問題不會很快結束，因此黃金應該仍會受到支撐。

川普政府運作下，聯準會 (Fed) 可能放緩降息，從而縮限黃金上漲空間。在 2024 年三次降息後，Fed 預計僅降息兩次。

由於黃金不孳息，因此低利率環境對其有利，但目前黃金受益於季節性需求。

獨立分析師 Ross Norman 表示：「投資者和資產配置者多頭開倉，且節日期間的珠寶購買量也很大，因此 1 月份的價格漲幅一直是過去 20 年來最好的月份。」

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 0.2%，至每盎司 29.63 美元。
  • 現貨鉑金上漲 1.9%，至每盎司 940.80 美元。
  • 現貨鈀金上漲 1.7%，至每盎司 926.51 美元。

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