〈熱門股〉邦睿搶攻不孕症市場周漲近1成 股價寫上市以來新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-04 09:05

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高階醫材廠邦睿生技 (6955-TW) 持續搶攻不孕症市場，2024 年前 11 月的營收已超越 2023 年，激勵邦睿本周漲幅 9.22%，本周最高漲至 157 元，股價寫下 2024 年 12 月 6 日於創新板掛牌上市以來新高。

邦睿去年 12 月 6 日以每股承銷價 108 元在創新板掛牌上市，而周四 (2 日) 股價衝上 157 元，創下掛牌上市以來新高，周五 (3 日) 則收 154 元，站穩所有均線。不過三大法人本周著墨不多，僅賣超 2 張。

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邦睿主要提供男性不孕症整體解決方案產品，過去邦睿產品有 99% 皆為外銷，最大市場為美國，其次則為印度。疫情後進到台灣內銷市場，由於台灣政府推出不孕症補助政策，加上生殖中心加大採購儀器力道，內銷營收比重提高至 3 至 4%。

董事長徐振騰指出，各國政府為減緩少子化問題，投入大量資源挽救低生育率，紛紛祭出 IVF(體外人工受孕) 補助政策，除了台灣，包括日本、美國、歐洲等國家都有相關政策，認為這是邦睿未來重要成長動能。