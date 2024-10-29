邦睿生技12月創新板上市 搶攻男性不孕症市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-29 18:41

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高階醫材廠邦睿生技 (6955-TW) 今 (29) 日指出，預計 12 月在證交所創新板掛牌上市，暫定承銷價每股 108 元。邦睿主要提供男性不孕症整體解決方案產品，董事長徐振騰表示，今年前三季營收已超越去年全年，將持續搶攻男性不孕症市場。

邦睿生技 2016 年成立，目前資本額為 1.96 億元，暫定承銷價每股 108 元，將採用全數競拍方式，將發行現增 1917 張。最大股東為董事長及旗下投資公司博邦，持股 17.47%，第二大股東為 VIVO CAPITAL 創投，持股 14.17%，中華開發與華廣生技 (4737-TW) 則分別持股 7.02% 及 5%。

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徐振騰表示，過去邦睿產品有 99% 皆為外銷，最大市場為美國，其次則為印度。疫情之後進到台灣內銷市場，台灣政府推出不孕症補助政策，生殖中心加大採購儀器力道，內銷營收比重提高至 3 至 4%，看好今年台灣營收較去年成長近 5 成。

邦睿生技 2022 年轉虧為盈，徐振騰說明，疫情期間邦睿積極參展以提高知名度，並利用疫情期間練兵，順利度過前期燒錢階段，並在 2022 年開始獲利。邦睿 2023 年全年營收 1.59 億元，稅後純益 2572 萬元，年增 14.23 倍，每股純益 1.51 元。

觀察邦睿 2023 年產品營收比重，精子品質分析檢測耗材占 56.64%，精子品質分析檢測儀器則占 37.51%，其他占 5.85%。若以產品毛利率來看，耗材毛利率超過 80%，儀器毛利率則介於 65 至 75% 區間。

徐振騰提到，各國政府積極投入大量資源減緩少子化現象，挽救低生育率，紛紛推出 IVF(體外人工受孕) 補助，除了台灣，包括日本、美國、歐洲等都有相關政策，皆成為邦睿重要成長動能。