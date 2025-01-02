〈台幣〉2025開紅盤股匯雙殺 進逼32.9關卡探5個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-02 19:17

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台北股匯 2025 年開紅盤上演雙殺戲碼，新台幣兌美元步步進逼 32.9 元關卡，外資卯起勁買美元，所幸在老大哥央行出手穩匯下，帶動貶勢收斂，終場貶值 8.7 分、收在 32.868 元，創下 5 個月來新低，台北及元太外匯總成交值放大至 17.2 億美元。

新台幣兌美元今天以 32.81 元開盤，摜破 32.8 元關卡，隨著美元買盤逐漸湧現，使得匯價一路溜滑梯，盤中最低下探 32.899 元、重貶超過 1 角，但尾盤貶勢收斂，以 32.868 元作收，為 2024 年 7 月底以來的最低價。

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匯銀人士分析，今天主要受到台股急挫、外資大舉買美元影響，投信、進口商同步站在買方，即便出口商進場拋匯支撐，仍舊無力回天，不過，央行盤中適時介入，避免貶值力道過猛。

新台幣兌美元本周 3 個交易日累計已重貶 1.48 角，貶幅達 0.45%。

匯銀人士表示，川普即將上任美國總統，在預期效應下，美元轉趨強勢，使得主要亞幣偏弱，雖然新台幣匯率貶勢相對有限，但仍面臨 33 元保衛戰，後續待觀察央行調節力道，整體來說，應不會與亞幣走勢脫鉤太多。