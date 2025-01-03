營收速報 - 明基材(8215)12月營收16.14億元年增率高達32.82％
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15
今年1-12月累計營收為185.94億元，累計年增率8.56%。
最新價為29.85元，近5日股價下跌-3.07%，相關光 電 業下跌-2.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-281 張
- 外資買賣超：+441 張
- 投信買賣超：-624 張
- 自營商買賣超：-98 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|16.14億
|33%
|-4%
|24/11
|16.78億
|51%
|3%
|24/10
|16.33億
|9%
|3%
|24/9
|15.79億
|-0%
|2%
|24/8
|15.48億
|4%
|13%
|24/7
|13.65億
|-11%
|-21%
明基材(8215-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電腦及週邊設備製造業。其他化學材料製造業。醫療產品製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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