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鉅亨速報

營收速報 - 友通(2397)12月營收9.98億元年增率高達51.53％

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15


友通(2397-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣9.98億元，年增率51.53%，月增率-2.23%。

今年1-12月累計營收為95.86億元，累計年增率-29.95%。

最新價為74.4元，近5日股價下跌-3.75%，相關電腦週邊下跌-2.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-81 張
  • 外資買賣超：+16 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-97 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 9.98億 52% -2%
24/11 10.21億 23% 5%
24/10 9.68億 40% 10%
24/9 8.81億 -33% -5%
24/8 9.25億 -35% 29%
24/7 7.19億 -40% -3%

友通(2397-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、工業用電腦及特殊專用平台(ACP)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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