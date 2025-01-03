營收速報 - 友通(2397)12月營收9.98億元年增率高達51.53％
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15
今年1-12月累計營收為95.86億元，累計年增率-29.95%。
最新價為74.4元，近5日股價下跌-3.75%，相關電腦週邊下跌-2.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-81 張
- 外資買賣超：+16 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-97 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|9.98億
|52%
|-2%
|24/11
|10.21億
|23%
|5%
|24/10
|9.68億
|40%
|10%
|24/9
|8.81億
|-33%
|-5%
|24/8
|9.25億
|-35%
|29%
|24/7
|7.19億
|-40%
|-3%
友通(2397-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、工業用電腦及特殊專用平台(ACP)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 友通攜手南韓晶片新創DEEPX 發表工業級邊緣AI運算平台
- 宏捷科首季營收有望優於上季 今年續拼成長
- 【新台股龍捲風】別人的故事不要追，機器人最新表格(line@)
- 光鋐12月營收1.1億元 年增近3成 車用、感測將成新動能
上一篇
下一篇