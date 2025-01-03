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鉅亨速報

營收速報 - 合一(4743)12月營收1,135萬元年增率高達37.05％

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15


合一(4743-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1,135萬元，年增率37.05%，月增率19.57%。

今年1-12月累計營收為1.18億元，累計年增率35.89%。

最新價為83.8元，近5日股價下跌-2.82%，相關生技醫療股價指數下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1472 張
  • 外資買賣超：-1448 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1,135萬 37% 20%
24/11 949萬 6% -10%
24/10 1,057萬 25% -2%
24/9 1,076萬 69% -2%
24/8 1,100萬 63% 46%
24/7 754萬 27% -38%

合一(4743-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收合一

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