營收速報 - 合一(4743)12月營收1,135萬元年增率高達37.05％
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15
今年1-12月累計營收為1.18億元，累計年增率35.89%。
最新價為83.8元，近5日股價下跌-2.82%，相關生技醫療股價指數下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1472 張
- 外資買賣超：-1448 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1,135萬
|37%
|20%
|24/11
|949萬
|6%
|-10%
|24/10
|1,057萬
|25%
|-2%
|24/9
|1,076萬
|69%
|-2%
|24/8
|1,100萬
|63%
|46%
|24/7
|754萬
|27%
|-38%
合一(4743-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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