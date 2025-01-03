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鉅亨速報

營收速報 - 勤益控(1437)12月營收7,986萬元年增率高達37.68％

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15


勤益控(1437-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣7,986萬元，年增率37.68%，月增率26.23%。

今年1-12月累計營收為8.45億元，累計年增率-2.1%。

最新價為33.55元，近5日股價上漲0.15%，相關其 他上漲1.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：-9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 7,986萬 38% 26%
24/11 6,326萬 0% -1%
24/10 6,400萬 -2% -3%
24/9 6,623萬 -48% -2%
24/8 6,773萬 25% -50%
24/7 1.35億 -12% 126%

勤益控(1437-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收勤益控

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