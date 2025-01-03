營收速報 - 勤益控(1437)12月營收7,986萬元年增率高達37.68％
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15
今年1-12月累計營收為8.45億元，累計年增率-2.1%。
最新價為33.55元，近5日股價上漲0.15%，相關其 他上漲1.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：-9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|7,986萬
|38%
|26%
|24/11
|6,326萬
|0%
|-1%
|24/10
|6,400萬
|-2%
|-3%
|24/9
|6,623萬
|-48%
|-2%
|24/8
|6,773萬
|25%
|-50%
|24/7
|1.35億
|-12%
|126%
勤益控(1437-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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