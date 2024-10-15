國光生技：流感疫苗變色應為單一事件 配合重新檢驗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-15 10:29

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國光生技 (4142-TW) 針對基隆市七堵衛生所發現一劑國光流感疫苗變色提出初步檢驗結果，評定疫苗變色應為膠塞瑕疵溶出的單一事件，已將變色疫苗送公正單位在檢驗，也將全力配合 CDC 與 TFDA 指示，重新檢驗流感疫苗。

國光生技指出，取回變色疫苗並經儀器檢驗後發現，膠塞瑕疵導致膠塞泡到流感疫苗後，溶出膠塞內硫化合物，使疫苗變色，研判與 2018 年賽諾菲疫苗變色事件相似。

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國光生技提到，因針劑的膠塞是橡膠材質，製作過程中需要硫化反應，可能因膠塞品質不良接觸到流感疫苗後溶出，導致疫苗變色，為罕見單一事件。經膠塞供應原廠提供的合格驗收標準，膠塞瑕疵發生機率為千萬分之一，縱使經過檢驗也無法保證百分之百無瑕疵，目前已將變色疫苗再送第三方公正單位進行 ICP-Mass 分析檢測硫化物及相關物質，以確認變色原因。

國光生技表示，每年供應 5 成公費流感疫苗協助防疫，累計已供應國人超過 2000 萬劑流感疫苗接種，一直將疫苗的安全性放在第一位，此事件發生後也全力配合 CDC 及 TFDA，全面清查使用同批號膠塞產品，為使民眾繼續安心接種流感疫苗，將重新逐一檢驗流感疫苗，確認無異常後再出貨。